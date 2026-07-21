Vanessa Grey | Single? È la risposta a Per sempre sì La verità è che ognuno ha il suo percorso

Vanessa Grey ha dichiarato che essere single rappresenta la risposta a “Per sempre sì”, sottolineando che ognuno ha il proprio percorso. La cantante e conduttrice radiofonica, nota per la sua voce riconoscibile, si è espressa così in un’intervista recente. La sua posizione sulla vita sentimentale si basa sulla libertà di seguire le proprie scelte senza etichette. Grey è una delle figure più note della musica italiana, apprezzata anche per la sua presenza in radio.

Vanessa Grey è talmente travolgente che è difficile da presentare. Speaker radiofonica, conduttrice e cantante, è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Il suo ultimo brano si chiama Single e ha un ritornello che quando lo ascolti ti entra in testa e non esce più. Single racconta il dialogo continuo tra due mondi: quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo della vita di coppia. Il risultato è una fotografia divertente e sincera delle relazioni moderne, dove non esistono né vincitori né vinti, ma soltanto persone alla ricerca della propria felicità. Vanessa Grey,... 🔗 Leggi su Dilei.it

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