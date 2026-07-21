Quest'estate, le vacanze in bici sono la scelta più diffusa tra Gen Z e Millennials. In Italia, si percorrono itinerari tra le Dolomiti, la Liguria e il “coast to coast” in Basilicata. La bicicletta viene usata come mezzo sostenibile per scoprire paesaggi e rallentare i ritmi quotidiani. I ciclisti cercano percorsi che uniscano natura e cultura, approfittando di un trend che favorisce il contatto diretto con l’ambiente.

La bicicletta è un’occasione bellissima. Il mezzo più sostenibile che possiamo scegliere è un incentivo a rallentare, riscoprendo la meraviglia che ci circonda, così il piacere di ascoltarci, alla ricerca del ritmo che allinea il respiro e i pensieri, un andare quasi terapeutico. “ Lentezza ”, si fa per dire, perché quando si ingrana la marcia, le gambe coordinano il movimento e il vento sferza il volto, il piacere diventa quasi adrenalinico, soprattutto lungo le discese che caratterizzano gran parte del nostro Paese. L’approccio alle salite poi, è tutt’altra sfida, bella e allenante per alcuni, facilitata per chi sceglie le e-bike, le biciclette a pedalata assistita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vacanze in bici, il trend dell’estate 2026 scelto da Gen Z e Millennials: guida agli itinerari più belli d’Italia dalle Dolomiti alla Liguria passando per il “coast to coast” della Basilicata

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Oltre 11 milioni di italiani sceglieranno la bicicletta per le vacanze estive, tra chi la porta con sé e chi la noleggia in loco. Lo rileva l'Osservatorio Confturismo-Confcommercio con Swg. #ANSA2030 bit.ly/4wAaEAd x.com

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