Vacanze in bici il trend dell’estate 2026 scelto da Gen Z e Millennials | guida agli itinerari più belli d’Italia dalle Dolomiti alla Liguria passando per il coast to coast della Basilicata

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest'estate, le vacanze in bici sono la scelta più diffusa tra Gen Z e Millennials. In Italia, si percorrono itinerari tra le Dolomiti, la Liguria e il “coast to coast” in Basilicata. La bicicletta viene usata come mezzo sostenibile per scoprire paesaggi e rallentare i ritmi quotidiani. I ciclisti cercano percorsi che uniscano natura e cultura, approfittando di un trend che favorisce il contatto diretto con l’ambiente.

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La bicicletta è un’occasione bellissima. Il mezzo più sostenibile che possiamo scegliere è un incentivo a rallentare, riscoprendo la meraviglia che ci circonda, così il piacere di ascoltarci, alla ricerca del ritmo che allinea il respiro e i pensieri, un andare quasi terapeutico. “ Lentezza ”, si fa per dire, perché quando si ingrana la marcia, le gambe coordinano il movimento e il vento sferza il volto, il piacere diventa quasi adrenalinico, soprattutto lungo le discese che caratterizzano gran parte del nostro Paese. L’approccio alle salite poi, è tutt’altra sfida, bella e allenante per alcuni, facilitata per chi sceglie le e-bike, le biciclette a pedalata assistita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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