Uomini e Donne | Elisa Leonardi interviene sulla presunta crisi con Ciro Solimeno

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sono tornati a far parlare di sé dopo alcune segnalazioni che parlano di una presunta crisi tra i due. Le voci sulla possibile separazione sono circolate nelle ultime ore, alimentando il dibattito tra i fan. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente le indiscrezioni.

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno tornano al centro dell’attenzione per una presunta separazione dopo Uomini e Donne. Nelle ultime ore, alcune segnalazioni hanno acceso il dibattito tra i fan della coppia, alimentando dubbi sul loro rapporto. A fare chiarezza, però, è stata proprio la diretta interessata, intervenuta sui social per spiegare come stanno davvero le cose. Le voci sulla presunta crisi. Tutto è nato dopo un avvistamento che ha fatto rapidamente il giro del web. Ciro Solimeno è stato visto a cena con alcune persone della palestra che frequenta, tra cui anche Alessia Antonetti, sua ex corteggiatrice. Un dettaglio che ha spinto diversi utenti a ipotizzare una possibile rottura con Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro elimina Ale

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