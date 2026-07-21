un paese unito nel ricordo di tania lutto e momento di preghiera

Coriano ha dichiarato lutto cittadino in memoria di Tania Sperindio, con l’obiettivo di unire il paese nel ricordo. La giornata prevede momenti di preghiera e silenzio, offrendo un’occasione per esprimere solidarietà ai familiari e a chi le è stato vicino. La misura simbolica coinvolge l’intera comunità, che si ferma per onorare la memoria della donna.

Coriano si ferma per Tania Sperindio. Oggi il paese osserverà il lutto cittadino, un gesto che va oltre il valore simbolico e che vuole trasformarsi in un abbraccio collettivo ai figli della donna, ai familiari e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Dopo il femminicidio che ha sconvolto Mulazzano e l’intera provincia, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare un’intera giornata al raccoglimento e alla memoria, affinché il dolore di una famiglia diventi anche occasione di riflessione per tutta la comunità. La giornata di lutto coinciderà con il momento di preghiera promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano. Alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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