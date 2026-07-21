Un brindisi all' estate!

Un breve video pubblicato sui social mostra Alessia Marcuzzi in costume mentre sorride e si gode il sole sulla spiaggia. La conduttrice indossa un costume intero di colore chiaro e si trova davanti al mare, con le onde che si infrangono sulla riva. La scena dura pochi secondi e si concentra sui dettagli dell’outfit e sull’ambiente marino. Nessun altro dettaglio o persona appare nel video.

L ’estate di Alessia Marcuzzi regala un nuovo capitolo di stile e benessere direttamente dal bagnasciuga. Attraverso un breve video condiviso sul suo profilo Instagram, la conduttrice 53enne si mostra in riva al mare, coniugando l’ispirazione per il perfetto guardaroba estivo a un gesto fondamentale per la salute della pelle: l’applicazione costante della protezione solare. Alessia Marcuzzi e la prova costume. guarda le foto Alessia Marcuzzi in bikini maculato: il costume animalier dell’estate. A catturare la scena è prima di tutto la scelta del costume da bagno. Alessia Marcuzzi indossa un micro bikini a triangolo con stampa maculata, impreziosito da bordi giallo senape a contrasto e uno slip sgambato con laccetti sottili sui fianchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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