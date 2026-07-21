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Un calciatore di 24 anni ha firmato un contratto di cinque anni con una squadra di massima serie. La firma è avvenuta questa mattina, dopo settimane di trattative. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo tramite i propri canali. La trattativa si è conclusa con il pagamento di una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro. La presentazione del giocatore è prevista per domani pomeriggio allo stadio.
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