Notizia in breve

Un calciatore di 24 anni ha firmato un contratto di cinque anni con una squadra di massima serie. La firma è avvenuta questa mattina, dopo settimane di trattative. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo tramite i propri canali. La trattativa si è conclusa con il pagamento di una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro. La presentazione del giocatore è prevista per domani pomeriggio allo stadio.