Damiano David, frontman dei Maneskin, e Dove Cameron, cantante e attrice, stanno per sposarsi. La coppia ha annunciato il matrimonio, anche se non sono stati forniti dettagli sulla data o sul luogo. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali cerimonie o preparativi. La notizia è stata diffusa attraverso social media e interviste, senza ulteriori specifiche su modalità o tempistiche.

Per i fan c’è un matrimonio da sognare, e per i diretti interessati delle nozze da organizzare. E che nozze: quelle tra Damiano David, voce e frontman dei Maneskin, e la fidanzata Dove Cameron, cantante e attrice cresciuta nella scuderia Disney. Un amore che ora si prepara a coronarsi. Le indiscrezioni si rincorrono da mesi, ma qualche tassello importante ha finalmente trovato conferma. Ecco allora tutto ciò che sappiamo (per ora). Dove si sposano Damiano David e Dove Cameron. Nei giorni scorsi, al Comune di Roma sono comparse le pubblicazioni di matrimonio della coppia, il passaggio burocratico che precede il fatidico sì. Un dettaglio ha reso ufficiale ciò che ormai era nell’aria: i due stanno per convolare a nozze, e manca davvero poco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Damiano e Dove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Damiano David e Dove Cameron un matrimonio da sogno a Taormina

Notizie e thread social correlati

Un castello dentro il Madison Square Garden, strade chiuse a Manhattan e una lista invitati da capogiro: ecco tutto quello che sappiamo (e non sappiamo ancora) sul matrimonio dell'annoVenerdì 3 luglio si sarebbe svolto un matrimonio a New York tra una cantante e un giocatore di football, secondo permessi comunali e indiscrezioni...

Taylor Swift e Travis Kelce, matrimonio in estate a Madison Square Garden? Tutto quello che sappiamo e gli indizi sul «royal wedding» d'AmericaSi ipotizza un matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce in estate a Madison Square Garden.

Temi più discussi: Tutto quello che sappiamo su Splatoon Raiders; Tutto quello che sappiamo sulla Honda 0 Series; Clutch: il nuovo gioco di guida con una Fiat Multipla che non ti aspetti; Škoda Peaq: i bozzetti e tutto quello che sappiamo del nuovo SUV.

4 Straight Mode per il Gp d'Ungheria, a Sx 2026, Dx 2025, la necessità di aver meno drag per tutto quello che sappiamo è nettamente evidente su questo tracciato. #F1 #HungarianGp x.com

Carrie arriva su Prime Video: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tratta dal romanzo di Stephen KingMike Flanagan reinterpreta il classico di Stephen King con una serie ambientata nell'era dei social media. Ecco tutto quello che c'è da sapere. elle.com

Il monologo della speziale arriva al cinema: tutto quello che sappiamo sul primo film anime dedicato a MaomaoÈ stato annunciato il primo film anime de Il monologo della speziale. Ecco trama, data d’uscita, trailer, staff e cosa aspettarsi dalla nuova avventura di Maomao. libreriamo.it