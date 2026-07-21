Trump Infantino e il calcio dei potenti | il giornalismo sportivo non può più voltarsi dall’altra parte | Commento

Un’indagine ha rivelato incontri tra figure di spicco del calcio e politici di rilievo, sollevando dubbi sulla trasparenza delle decisioni nel settore. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle conversazioni o sugli accordi presi. La questione riguarda anche il ruolo dei media nel monitorare queste relazioni e nel garantire la chiarezza in un contesto di crescente concentrazione di potere. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

In un’epoca di autoritarismo dilagante, in cui i potenti della terra vogliono ripristinare forme autoritarie, smantellare i principi cardine delle costituzioni, delegittimare i giudici e mettere al guinzaglio i media, il ruolo dell’informazione diventa un fattore decisivo per opporsi a questo scenario. È stato sempre così, ma il vento che soffiava dopo la Seconda Guerra mondiale, in particolare in Occidente, ci aveva illuso: si credeva che il peggio della storia fosse alle spalle. Esemplare un’affermazione della cantante Patti Smith, intervistata da Stefano Mannucci per il Fatto Quotidiano, in vista del concerto romano: “Da ragazza ero romantica, pensavo che nel Ventunesimo secolo l’umanità avrebbe vissuto in armonia, condividendo tutto, come degli innocenti in un parco giochi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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