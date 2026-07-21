Trasparenza ANAC chiede correttivi sulle nuove modalità di pubblicazione tramite link alle banche dati

L'Autorità anti corruzione ha richiesto correzioni alle nuove modalità di pubblicazione online. Le norme, introdotte con un decreto-legge, prevedono link diretti alle banche dati, ma sono state riscontrate criticità che rischiano di ridurre l’efficacia della trasparenza. La richiesta mira a rendere più chiari e accessibili i dati pubblicati, senza modificare le modalità di condivisione.

Le nuove modalità di pubblicazione introdotte dal decreto-legge n. 192026, pur con l’obiettivo di ridurre le duplicazioni degli adempimenti, presentano alcune criticità che potrebbero limitare l’effettività della trasparenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Cos'è l'ANAC Vigilanza, Appalti e Whistleblowing (Autorità Anticorruzione)

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