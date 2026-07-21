Venerdì e sabato, dalle 18.30 alle 22.30, l’Idroscalo ospita il Water Lantern Festival, un evento con musica dal vivo, DJ set e street food. Durante le serate, centinaia di lanterne galleggianti vengono fatte levare sullo specchio d’acqua, creando un paesaggio illuminato al calare del sole. L’evento dura due giorni e si svolge nel contesto di un’area pubblica dedicata alle attività di svago e intrattenimento.

Venerdì e sabato dalle 18.30 alle 22.30 l’Idroscalo ospita il Water Lantern Festival, serate con musica, dj set e street food dove centinaia di luci galleggianti trasformano il paesaggio mentre il sole tramonta. Chi desidera partecipare può acquistare un kit che include tutti i materiali necessari, mentre per i soli spettatori l’ingresso è libero e gratuito. Il rituale delle lanterne è il cuore dell’evento e consente ai partecipanti di scrivere un messaggio personale prima di affidare all’acqua le luci galleggianti. Gli ingressi dell’Idroscalo consigliati sono Porta Maggiore (accessibile a tutti) e Tribune (utilizzabile per accedere all’evento, ma non adatto alle persone con disabilità, poiché presenta una rampa di scale all’ingresso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tramonto all’Idroscalo. Due giorni di musica e lanterne galleggianti

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