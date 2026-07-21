Il consiglio comunale di Ascoli si è svolto ieri con un focus sul nodo infrastrutturale tra superstrada, A14 e ferrovia. L'incontro è stato aperto a cittadini e rappresentanti locali per discutere delle criticità e delle prospettive di sviluppo delle reti di collegamento. La discussione ha coinvolto vari interventi sulla necessità di migliorare i collegamenti e di intervenire sulle infrastrutture esistenti. L'iniziativa si inserisce nel dibattito cittadino sul futuro delle reti di trasporto.

Il nodo delle infrastrutture torna al centro del dibattito cittadino. Il consiglio comunale aperto che si è svolto ieri ad Ascoli, richiesto dai gruppi di opposizione, ha riunito amministratori e rappresentanti istituzionali per affrontare i disagi provocati dai numerosi cantieri che interessano il raccordo autostradale, la rete ferroviaria e le principali arterie del territorio. Assenti, invece, i rappresentanti di Anas e Rfi che, per policy aziendale, partecipano esclusivamente ai tavoli tecnici e non a quelli politici. Nel corso dell’incontro il sindaco Marco Fioravanti ha ripercorso le iniziative intraprese dal Comune. "Il 20 giugno ho inviato una missiva ad Anas chiedendo la sospensione dei lavori in Superstrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Superstrada, A14 e ferrovia: "Insieme per le infrastrutture"

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