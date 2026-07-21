Tommasetti-Alfano la nuova guida della Lega a Salerno | parte la corsa verso le Politiche 2027

Notizia in breve

La Lega a Salerno ha annunciato una nuova guida con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio in vista delle elezioni politiche del 2027. La nuova squadra dirigente è stata presentata recentemente, segnando l’avvio di una strategia di consolidamento. La formazione punta a incrementare la presenza locale e a prepararsi per le sfide elettorali future. La direzione presa mira a rafforzare la presenza del partito nella regione in vista delle prossime consultazioni politiche.