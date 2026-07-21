Tommasetti-Alfano la nuova guida della Lega a Salerno | parte la corsa verso le Politiche 2027
La Lega a Salerno ha annunciato una nuova guida con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio in vista delle elezioni politiche del 2027. La nuova squadra dirigente è stata presentata recentemente, segnando l’avvio di una strategia di consolidamento. La formazione punta a incrementare la presenza locale e a prepararsi per le sfide elettorali future. La direzione presa mira a rafforzare la presenza del partito nella regione in vista delle prossime consultazioni politiche.
Tempo di lettura: 2 minuti La Lega salernitana riparte da una nuova squadra dirigente e da un obiettivo già ben definito: costruire un partito più radicato sul territorio in vista delle elezioni politiche del 2027. Il congresso provinciale ha eletto Aurelio Tommasetti nuovo segretario della Lega di Salerno. Al suo fianco, nel ruolo di presidente, ci sarà Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino, chiamata a condividere il lavoro di rilancio del movimento sul territorio. Un ticket che rappresenta il nuovo assetto del Carroccio in una delle province politicamente più importanti della Campania. Per Tommasetti si apre una fase che va ben oltre il semplice riassetto interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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