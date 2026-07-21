Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Le azioni della Juventus Football Club sono quotate in borsa. Le quotazioni del titolo e le informazioni sulle azioni della società sono disponibili pubblicamente. L’andamento delle azioni viene aggiornato regolarmente e può essere consultato attraverso i canali ufficiali di borsa. La società, quotata in borsa, ha un titolo che varia in base alle fluttuazioni di mercato e alle comunicazioni ufficiali.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,03 EUR (+0,59%) Ore 1 7.35 del 21 luglio 202 6. Apertura 2,03 Massimo 2,05 Minimo 2,01 Capitalizz. 874,10 Mln Chiusura prec. 2,02 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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