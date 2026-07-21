Nel fine settimana del 18 e 19 luglio si sono svolti i Campionati Regionali Estivi di tiro a volo, coinvolgendo 262 atleti. La competizione si è tenuta in 11 impianti distribuiti in 10 regioni italiane. La manifestazione ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse aree del paese. L’evento è parte dell’attività territoriale della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Prosegue a pieno ritmo l’attività territoriale della FITAV. Nel fine settimana di sabato 18 e 19 luglio, i Campionati Regionali Estivi hanno coinvolto complessivamente 262 tiratori, distribuiti in 11 impianti di 10 regioni italiane. Gli atleti si sono confrontati nelle specialità dello Skeet, Compak Sporting e Trap1, confermando la grande partecipazione alle competizioni locali della stagione estiva. La regione con il maggior numero di presenze è stata la Toscana, capace di totalizzare 57 iscritti in due differenti appuntamenti. Al Maremma Trap, in provincia di Grosseto, sono scesi in pedana 40 specialisti per la prova di Trap1, mentre al TAV Laterina, in provincia di Arezzo, ha accolto 17 tiratori per la gara di Skeet. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a volo: nel weekend 262 specialisti in pedana per i Campionati Regionali Estivi

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