Piazza del Popolo si riaccende per il secondo capitolo di Tim Summer Hits 2026. Dopo il debutto di venerdì scorso, l’evento musicale che ogni estate trasforma il cuore di Roma nel palco più affollato della musica italiana torna eccezionalmente stasera in tv alle 21.30 su Rai 1. E in contemporanea streaming su RaiPlay. Alla conduzione restano Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia ormai rodata che guida il pubblico tra generazioni e generi diversi, senza mai perdere il filo della leggerezza. Tra il cast che si esibirà sul palco stasera spiccano i nomi che stanno scrivendo la colonna sonora della stagione. Da Achille Lauro, reduce dal nuovo singolo La città degli angeli, a Elettra Lamborghini, che con Bam Bam Bambina punta dritta al titolo di tormentone. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - "Tim Summer Hits", seconda serata: Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Emma e Rkomi sul palco di piazza del Popolo. E non solo loro...

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Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sul muletto con Arisa: facciamo serata

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domani in prima serata su Rai1 la seconda puntata del Tim Summer Hits! passerà anche l'esibizione di @LDAilvero e @Aka7evenreal !! x.com

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Tim Summer Hits cambia giorno (e anticipa la seconda puntata): ecco chi c'è in scaletta staseraTutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Tim Summer Hits in onda stasera, martedì 21 luglio 2026, su Rai 1. cosmopolitan.com

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