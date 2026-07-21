TFA sostegno XI ciclo ancora prove scritte a luglio
Le prove scritte del XI ciclo del TFA sostegno si svolgeranno a luglio. In molte università, è stata eliminata la prova preselettiva, che è stata sostituita direttamente dall’esame scritto. Le date delle prove variano a seconda dell’ateneo e sono state comunicate ufficialmente. La decisione riguarda diverse università, che hanno adottato questa modalità per il ciclo di formazione.
TFA sostegno XI ciclo: eliminata la preselettiva in numerose Università, si passa direttamente alla prova scritta. Ecco le date per ciascuna Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili
Notizie e thread social correlati
Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Lunedì 29 luglio alle 15:30Il decreto per il XI ciclo del Tfa Sostegno è stato firmato venerdì dal Ministro dell’Università e dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.
Temi più discussi: TFA sostegno XI ciclo: infanzia preselettiva annullata, si va verso la prova scritta (in alcuni casi oggi stesso); TFA Sostegno XI Ciclo, assegnati posti anche per la secondaria di II grado: ecco le pagine già attive con tutte le indicazioni utili (IN AGGIORNAMENTO); TFA sostegno XI ciclo, al via oggi i test preselettivi per la scuola dell'infanzia, ma in molti atenei le prove non si svolgeranno; TFA sostegno XI ciclo, a luglio anche la prova scritta. Ecco le date.
TFA sostegno XI ciclo: eliminata la preselettiva in numerose Università, si passa direttamente alla prova scritta. Ecco le date per ciascuna Università. x.com
30.241 posti autorizzati per l'XI ciclo, ma il prezzo dell'abilitazione varia fino a quattro volte tra Tfa universitario e Indire. I numeri. #TFAsostegnoXIciclo #TFAsostegno #TFAXIciclo #abilitazionesostegno #specializzazionesostegnodidattico #guidaTFAsostegnoP facebook
TFA Sostegno XI ciclo, firmato il Decreto per 30.241 posti. Le prove di accesso: preselettiva, scritto e oraleIl Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha firmato il provvedimento che rende il TFA Sostegno XI ciclo realtà. In attesa della pubblicazione del decreto nei prossimi giorni, sono già stati uf ... orizzontescuola.it
TFA sostegno XI ciclo: concluse le preselettive per 30.241 postiSi è conclusa venerdì 17 luglio 2026 la finestra nazionale dedicata ai test preselettivi dell'XI ciclo dei percorsi universitari di ... dailyexpress.it