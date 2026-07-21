TFA sostegno XI ciclo ancora prove scritte a luglio

Notizia in breve

Le prove scritte del XI ciclo del TFA sostegno si svolgeranno a luglio. In molte università, è stata eliminata la prova preselettiva, che è stata sostituita direttamente dall’esame scritto. Le date delle prove variano a seconda dell’ateneo e sono state comunicate ufficialmente. La decisione riguarda diverse università, che hanno adottato questa modalità per il ciclo di formazione.