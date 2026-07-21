Un principio di incendio si è verificato nel pomeriggio nella sala stampa Miriam Mafai alla Camera dei deputati. Sono state segnalate presenza di fumo e fiamme, con i soccorritori intervenuti sul posto. Non sono stati riportati feriti, ma sono stati evacuati alcuni ambienti vicini. Le squadre di emergenza sono state chiamate per spegnere le fiamme e verificare la sicurezza dell’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Palazzo Montecitorio, dove un principio di incendio ha interessato la sala stampa Miriam Mafai della Camera dei deputati. L’episodio ha provocato la diffusione di fumo nei locali e l’attivazione delle procedure di sicurezza. Secondo quanto riportato, l’emergenza sarebbe partita dal computer portatile di un giornalista presente nella sala. Il dispositivo avrebbe iniziato a emettere fumo, fino a sviluppare una fiammata che è stata contenuta in tempi rapidi. Incendio alla Camera: il fumo nella sala stampa di Montecitorio. L’allarme è scattato durante le normali attività dei cronisti che seguono i lavori parlamentari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terrore alla Camera, incendio improvviso: “C’è fumo ovunque”. Soccorsi sul posto

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