Terre in Festival 2026 ospita Virgilio Sieni
Terre in Festival 2026 si svolge nella Valtiberina e invita artisti di rilievo della scena contemporanea. La manifestazione continua a proporre incontri tra artisti e comunità locali. Tra gli ospiti confermati figura Virgilio Sieni. L’evento si svolgerà nel luglio 2026 e si concentra sull’offerta di esperienze artistiche di alto livello nei luoghi della regione.
Arezzo, 21 luglio 2026 – Terre in Festival anche per l’edizione 2026 conferma la propria vocazione a portare nei luoghidella Valtiberina esperienze artistiche di alto profilo, creando occasioni di incontro tra grandiprotagonisti della scena contemporanea e le comunità del territorio.E quest’anno lo fa con un ospite d’eccezione, Virgilio Sieni che porta a Monterchi, dal 2 al 5agosto, Silenzioso, un progetto speciale del Grand Tour Toscana promosso dal Centro Nazionale diProduzione della Danza Cango di Firenze con il contributo della Regione Toscana.Un'esperienza di danza, ascolto e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza, guidata da uno deipiù importanti coreografi italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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