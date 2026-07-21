terre in festival 2026 ospita virgilio sieni

Notizia in breve

Terre in Festival 2026 si svolge nella Valtiberina e invita artisti di rilievo della scena contemporanea. La manifestazione continua a proporre incontri tra artisti e comunità locali. Tra gli ospiti confermati figura Virgilio Sieni. L’evento si svolgerà nel luglio 2026 e si concentra sull’offerta di esperienze artistiche di alto livello nei luoghi della regione.