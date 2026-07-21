Terna a giugno i consumi elettrici crescono dell’1,8% Prosegue la crescita nel settore industriale

Notizia in breve

A giugno, la domanda di energia elettrica in Italia è aumentata dell’1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di Terna. Si tratta del decimo mese consecutivo con un incremento della domanda. La crescita riguarda soprattutto il settore industriale, che continua a mostrare segnali di aumento dei consumi. Terna gestisce la rete di trasmissione nazionale e ha registrato questa variazione rispetto a giugno 2025.