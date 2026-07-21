Terna a giugno i consumi elettrici crescono dell’1,8% Prosegue la crescita nel settore industriale
A giugno, la domanda di energia elettrica in Italia è aumentata dell’1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di Terna. Si tratta del decimo mese consecutivo con un incremento della domanda. La crescita riguarda soprattutto il settore industriale, che continua a mostrare segnali di aumento dei consumi. Terna gestisce la rete di trasmissione nazionale e ha registrato questa variazione rispetto a giugno 2025.
Prosegue a giugno la crescita della domanda elettrica nazionale. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Pasqualino Monti, il fabbisogno è aumentato dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, registrando il decimo mese consecutivo con segno positivo. L’incremento, che si confronta con un livello già particolarmente elevato registrato lo scorso anno (+7,5%), consente di raggiungere i 28 TWh, il valore mensile di giugno più alto degli ultimi dieci anni. I dati Terna: cresce la domanda elettrica nazionale. Continua anche l’andamento positivo dei consumi industriali: secondo le elaborazioni di Terna sull’indice Imcei, che prende in esame i consumi industriali di circa 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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