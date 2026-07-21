Ciro Petrone ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo, mentre Temptation Island si trova al centro di critiche per la sua evoluzione. La serie, che ha perso parte del suo appeal, viene spesso vista come una parodia di sé stessa. Nel 2019, Petrone aveva già lasciato il suo percorso nel settore, mentre il programma continua a trasmettere nuove edizioni nonostante le polemiche e il calo di interesse.

Milano, 21 luglio 2026 - In principio furono Ciro Petrone e ‘Como yo te amo’ di Raphael. Era il 2019, il mondo non aveva ancora conosciuto la pandemia e tutti avevamo piena facoltà di muoverci “in tutti i luoghi e in tutti i laghi” senza limite alcuno. Tutti, tranne lui: Ciro Petrone. Lui era “rinchiuso” all’ Is Morus Relais in Sardegna nel villaggio dei fidanzati, separato per la prima volta dalla fidanzata Federica Caputo per qualche giorno. E ben presto aveva capito che, parafrasando Riccardo Cocciante, lui no, non lo poteva accettare. E così ecco il coup de théâtre, la svolta che sarebbe stata destinata a fare scuola all’interno di Temptation Island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Temptation Island ormai prende in giro se stesso, ma l’unica vera fuga era quella di Ciro Petrone

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