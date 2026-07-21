Temptation Island 2026 speciale Un mese dopo | quando si registra
Le registrazioni dello speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2026 si sono svolte recentemente. Lo speciale viene registrato mentre le coppie sono ancora impegnate nelle fasi finali del programma, in particolare durante i falò e le decisioni decisive. Non sono stati forniti dettagli sulla data precisa delle riprese, ma si sa che si tratta di un evento che segue immediatamente le fasi principali della trasmissione.
Temptation Island 2026 si avvicina al momento più atteso: lo speciale “Un mese dopo”. Mentre le coppie sono ancora alle prese con falò e decisioni cruciali, spunta un’indiscrezione sulle registrazioni che potrebbe cambiare tutto. Ecco quando potrebbero ritrovarsi davanti alle telecamere. Le coppie ancora in bilico nel reality. Il percorso di Temptation Island 2026 è tutt’altro che concluso. Nella quinta puntata, in onda questa sera, si assisterà a nuovi sviluppi tra le coppie. Giovanni Grazioso sarebbe pronto a chiedere il falò di confronto con Sabrina Soussi, sempre più vicina al single Lory. Una situazione che rischia di chiudere definitivamente il loro rapporto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario
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