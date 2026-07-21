Temptation Island 2026 speciale Un mese dopo | quando si registra

Notizia in breve

Le registrazioni dello speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2026 si sono svolte recentemente. Lo speciale viene registrato mentre le coppie sono ancora impegnate nelle fasi finali del programma, in particolare durante i falò e le decisioni decisive. Non sono stati forniti dettagli sulla data precisa delle riprese, ma si sa che si tratta di un evento che segue immediatamente le fasi principali della trasmissione.