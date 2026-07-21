temptation island 2026 domani nuovo appuntamento in prima serata

Domani sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island 2026. Le coppie partecipanti continuano il loro percorso, affrontando prove e confronti. In questa puntata si aspettano confronti tra i partner e decisioni sul loro rapporto. La trasmissione prosegue con il racconto delle dinamiche tra i protagonisti e le situazioni che si sono sviluppate fino a questo punto.

Domani 22 luglio in prima serata su Canale 5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di Temptation Island 2026. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. Giovanni e Sabrina La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui. Lei si presenterà al falò? E poi.come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette. Andrea e Iris Ad attendere gli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temptation Island 2026 - Lunedì 13 luglio, in prima serata su Canale 5

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