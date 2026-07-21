Temptation Island 2026 chi è Bernadette | cognome profilo social professione età e passato

Da anticipazionitv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bernadette, fidanzata di Diamante, sarà tra i protagonisti di Temptation Island 2026. La donna, di cui non sono stati rivelati il cognome, ha un profilo social attivo e lavora come professionista. Ha un’età non specificata e un passato che non coinvolge episodi di tradimento o sospetti. La sua partecipazione si distingue perché il loro percorso si concentra su una questione irrisolta, piuttosto che su dinamiche di coppia tradizionali.

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Temptation Island 2026 accende i riflettori anche su Bernadette, fidanzata di Diamante che fino ad ora non è stata al centro delle dinamiche. Il loro percorso si distingue da molti altri visti nel programma, perché al centro non ci sono tradimenti o sospetti, ma una questione rimasta in sospeso per troppo tempo. Andiamo adesso a scoprire dettagli inediti sulla vita privata della ragazza. Una relazione lunga sedici anni. Tra le coppie di Temptation Island 2026 spicca quella formata da Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino. I due stanno insieme da ben sedici anni, una delle storie più longeve mai viste nel programma. Un legame nato in giovane età e cresciuto nel tempo, fatto di esperienze condivise e di una quotidianità costruita insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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