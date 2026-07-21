Durante le riprese di Temptation Island 2026, Andrea e Francesca hanno tentato di spostarsi nell’altro villaggio, ma sono stati fermati da Filippo Bisciglia, che ha chiesto a Cristian di cambiare comportamento. Poco dopo, Francesca ha avuto un altro confronto, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La dinamica tra i partecipanti si svolge sotto l’occhio delle telecamere, con le decisioni e le reazioni che vengono registrate durante il programma.

Evidentemente certe cose vanno bene solo se le compie lui e non se le subisce dall'altra parte. Il punto di svolta è che, poco dopo, Francesca si pente dell'avvicinamento con il tentatore e decide di andare nel Villaggio dei Fidanzati a riprendersi Danilo: cosa che la porta, in piena notte, a correre sulla spiaggia inseguita dalle altre fidanzate finché la stanchezza e la disperazione hanno la meglio e si adagia su sé stessa. Non è, però, il primo tentativo di invasione di campo della puntata: succede anche ad Andrea che, a un certo punto, cammina per raggiungere la fidanzata Iris nonostante abbia ammesso di averla presa in giro perché è vero che intratteneva delle corrispondenze intime con delle ragazze fino al giorno prima di entrare a Temptation Island. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Temptation Island 2026: Andrea e Francesca tentano di raggiungere l'altro villaggio, ma il problema è Filippo Bisciglia che chiede a Cristian di cambiare

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Temptation Island 2026 - Gabriele scappa e raggiunge il villaggio delle fidanzate

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