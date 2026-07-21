Tappa nel Cilento per Gusto Italia tra musica e spettacoli

Da 2anews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gusto Italia arriva in Cilento. La fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane e alle tradizioni artigiane raggiunge Marina di Camerota. Procede senza sosta il tour estivo di Gusto Italia, impegnato a portare eccellenze ed artigiani in alcune delle località più belle del centro sud Italia. Da giovedì 23 luglio a domenica 2 agosto, la fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane e alle tradizioni artigiane raggiungerà Marina di Camerota, nel Cilento. L’evento è ad ingresso libero e gratuito, dalle ore 17 fino a mezzanotte. Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinato dal Comune di Camerota, dal Parco Nazionale del... 🔗 Leggi su 2anews.it

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