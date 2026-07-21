Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Dal 16 luglio è possibile presentare la domanda per le 150 preferenze di supplenze su Istanze online, con scadenza il 29 luglio alle 14. La richiesta è rivolta a chi è inserito in GaE e GPS 202628, per ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La procedura include una guida alla compilazione, risposte ai quesiti e esempi pratici.