Superenalotto | nessun 6 né 5+1 Centrati quattro 5 da oltre 46mila euro Prossimo jackpot da quasi 198 milioni

Da firenzepost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessun giocatore ha centrato un “6” o un “5+1” nel concorso Superenalotto di oggi. Sono stati invece vinti quattro premi di quinta categoria, ciascuno per oltre 46mila euro. La combinazione vincente era 13-14-15-29-38-63, con il numero Jolly 24 e il Numero Superstar 49. Il prossimo jackpot in palio raggiungerà circa 198 milioni di euro.

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ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 21 luglio 2026: 13-14-15-29-38-63. Numero Jolly: 24. Numero Superstar: 49. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Centrati quattro 5 che vincono 46.883,73 euro. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 197.900.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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