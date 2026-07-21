Nessun giocatore ha centrato un “6” o un “5+1” nel concorso Superenalotto di oggi. Sono stati invece vinti quattro premi di quinta categoria, ciascuno per oltre 46mila euro. La combinazione vincente era 13-14-15-29-38-63, con il numero Jolly 24 e il Numero Superstar 49. Il prossimo jackpot in palio raggiungerà circa 198 milioni di euro.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 21 luglio 2026: 13-14-15-29-38-63. Numero Jolly: 24. Numero Superstar: 49. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Centrati quattro 5 che vincono 46.883,73 euro. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 197.900.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati quattro 5 da oltre 46mila euro. Prossimo jackpot da quasi 198 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

Notizie e thread social correlati

Superenalotto: nessun 6 né 5+1, centrati quattro 5 da 50mila euro. Prossimo jackpot oltre 186 milioniNessun giocatore ha centrato il “6” o il “5+1” nell’ultima estrazione del Superenalotto.

Superenalotto: nessun 6, né 5+1. Centrati quattro 5: vincono oltre 51mila euro. Prossimo jackpot 180 milioniNel concorso del Superenalotto di oggi, 13 giugno 2026, nessun giocatore ha centrato il jackpot di almeno 6 numeri né la combinazione di 5 più 1.

Temi più discussi: I numeri vincenti di venerdì 10 luglio 2026 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: nessun 6 né 5+1; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 11 luglio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati otto 5 da 25mila euro; SuperEnalotto oggi 16 luglio 2026, estrazione numeri e combinazione vincente: quanto vale il jackpot ?; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 16 luglio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati sette 5 da...

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Nessun 6 né 5+1, mentre in sette hanno centrato il montepremi a disposizione dei Punti 5 portandosi a casa rispettivamente 26.298,54 euro. Il jackpo #Rubri… x.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 21 luglio 2026. Nessun 6 né 5+, centrati quattro 5 da 46mila euroEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di martedì 21 luglio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo ... msn.com

Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati quattro 5 da oltre 46mila euro. Prossimo jackpot da quasi 198 milioniCentrati quattro 5 che vincono 46.883,73 euro. Il jackpot stimato a disposizione del 6 per il prossimo concorso è pari a 197.900.000,00 euro ... firenzepost.it