sulla legittima difesa forzisti e alleati parlano lingue diverse

Sulla legittima difesa, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega hanno espresso opinioni divergenti. Entrambi hanno commentato le posizioni politiche, con il partito di destra che ha sostenuto un approccio più rigoroso, mentre la Lega ha adottato toni più moderati. La discussione si è svolta in un clima di confronto pubblico, con dichiarazioni che evidenziano differenze di vedute tra le due forze politiche.

FdI e Lega si lanciano in una competizione metà sinistra e metà grottesca per chi meglio incarna gli spiriti animali che hanno eletto Roggero a proprio eroe. Forza Italia, raggelata,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Cambia la LEGITTIMA DIFESA | Avv. Angelo Greco

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