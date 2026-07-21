Storie al bivio | anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

21 luglio 2026. Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 21 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. Manila Nazzaro racconta vita privata e professionale, tra amori, difficoltà e nuove scelte. La scrittrice Chiara Tagliaferri ripercorre l’emozionante storia della figlia, diventata anche un libro. Katia Ricciarelli condivide ricordi inediti della sua storia d’amore con Pippo Baudo e torna ai momenti più importanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Storie al bivio di sera Valeria Marini e altri ospiti in studio

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