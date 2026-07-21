Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029 | confermata la procedura per le scuole

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia potrà continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2029. La proroga, approvata dall’Unione europea, entrerà in vigore il 1° luglio 2026 e durerà tre anni. La procedura resta valida anche per le scuole, che continueranno a beneficiare di questa misura fiscale. La decisione è stata ufficializzata con una comunicazione dell’UE, senza modifiche alle modalità di applicazione precedenti.

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L’Unione europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, prorogando di tre anni la misura con effetti dal 1° luglio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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