Spazzolini da denti | meglio in nylon o in silicone? Ecco cosa dovresti sapere
Gli spazzolini da denti sono tra gli strumenti di igiene più diffusi, usati almeno due volte al giorno senza molta attenzione. La domanda più frequente riguarda il materiale: nylon o silicone. Entrambi vengono impiegati per le setole, ma non ci sono molte evidenze che dimostrino quale opzione sia più efficace o sicura. La scelta spesso dipende dalle preferenze personali e dai costumi di utilizzo.
Lo usiamo almeno due volte al giorno, spesso senza pensarci troppo. Lo spazzolino da denti è uno degli strumenti di igiene più diffusi al mondo, ma molto raramente ci fermiamo a chiederci se quello che abbiamo in mano sia davvero il migliore disponibile. È vero, siamo bombardati da spot e pubblicità che elogiano specifiche e caratteristiche di questo o quello spazzolino, tra elettrici e classici. Da qualche anno, poi, sul mercato si stanno affacciando con forza gli spazzolini con setole in silicone, proposti come alternativa ai tradizionali modelli in nylon. Funzionano davvero? E in che misura possono sostituire quelli a cui siamo ormai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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