Gli spazzolini da denti sono tra gli strumenti di igiene più diffusi, usati almeno due volte al giorno senza molta attenzione. La domanda più frequente riguarda il materiale: nylon o silicone. Entrambi vengono impiegati per le setole, ma non ci sono molte evidenze che dimostrino quale opzione sia più efficace o sicura. La scelta spesso dipende dalle preferenze personali e dai costumi di utilizzo.

Lo usiamo almeno due volte al giorno, spesso senza pensarci troppo. Lo spazzolino da denti è uno degli strumenti di igiene più diffusi al mondo, ma molto raramente ci fermiamo a chiederci se quello che abbiamo in mano sia davvero il migliore disponibile. È vero, siamo bombardati da spot e pubblicità che elogiano specifiche e caratteristiche di questo o quello spazzolino, tra elettrici e classici. Da qualche anno, poi, sul mercato si stanno affacciando con forza gli spazzolini con setole in silicone, proposti come alternativa ai tradizionali modelli in nylon. Funzionano davvero? E in che misura possono sostituire quelli a cui siamo ormai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spazzolini da denti: meglio in nylon o in silicone? Ecco cosa dovresti sapere

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