Social network e minori il Messico avvia forum regionali per una legge condivisa Sheinbaum | Non vogliamo che sia un’idea del Governo verso la società

Il governo messicano ha annunciato l'avvio di forum regionali dedicati alla regolamentazione dei social network e dei minori, con l’obiettivo di elaborare una legge condivisa. Nonostante sedici stati abbiano già vietato l’uso dei cellulari in classe, il governo centrale ha deciso di non imporre restrizioni nazionali. La governatrice ha dichiarato che l’iniziativa mira a coinvolgere la società senza che si tratti di un’iniziativa unilaterale del governo.

Sedici Stati messicani vietano già l'uso dei cellulari in classe, eppure il governo federale ha scelto di non imporre una nuova restrizione nazionale dall'alto. Per gestire l'impatto della tecnologia su una generazione ormai iperconnessa (i dati indicano che il novanta percento degli adolescenti naviga regolarmente in rete), le istituzioni hanno preferito la strada del confronto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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