Skeletons | il film horror di JT Mollner ha una data di uscita al cinema
Skeletons, il nuovo progetto horror targato Sony Pictures ha finalmente una data di uscita sul grande schermo. Lo studio ha infatti annunciato che Skeletons, la nuova creatura cinematografica diretta da JT Mollner – acclamato regista dell’indie thriller rivelazione Strange Darling con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner – debutterà nelle sale cinematografiche americane il 4 giugno 2027. A confermare la notizia è stato il the Hollywood Reporter. Acquistato da Sony dopo un’agguerrita asta di mercato all’European Film Market battendo la concorrenza di colossi come Paramount, Warner Bros. e Neon, il film vanta un cast stellare che include la vincitrice dell’Oscar Brie Larson, Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, John Goodman, Keith Carradine, Ione Skye e il giovane Daithí Ó Haragáin. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Sony Dates Bad Robots JT Mollner Horror Pic Skeletons Starring Brie Larson For Summer 2027
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Si parla di: Sony Dates Bad Robot’s Jt Mollner Horror Pic ‘Skeletons’ Starring Brie Larson For Summer 2027.
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