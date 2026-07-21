Siamo davvero compatibili? Da Temptation Island una riflessione sugli incastri di coppia

Esiste il cosiddetto “incastro giusto”, la persona fatta “apposta” per noi? Un’idea vecchia quanto l’amore: due metà che si cercano, due tessere dello stesso puzzle che finalmente si incastrano. Ma quasi mai le cose vanno così. C’è in particolar modo una domanda che le persone si pongono prima o poi, soprattutto in una relazione lunga: siamo davvero compatibili? Oppure sto aspettando che l’altro diventi la persona che avevo in mente? In alcuni casi ci ritroviamo a mettere in discussione una cosa che talvolta diamo per scontata: che amare qualcuno e stare bene con qualcuno siano automaticamente la stessa cosa. E questo ci costringe a guardare la distanza tra il partner che abbiamo e quello che abbiamo immaginato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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