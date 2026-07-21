Si cercano i video disposta l' autopsia | a che punto sono le indagini sulla morte di Fakir

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica scorsa, un uomo di 42 anni è morto nel quartiere Pilastro a Bologna. La procura ha richiesto l’acquisizione di video di sorveglianza e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono in corso e si concentrano sulla raccolta di prove, mentre le autorità cercano di ottenere immagini che possano contribuire a ricostruire gli ultimi momenti della vittima.

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Sono trascorsi due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino che ha perso la vita domenica scorsa nel quartiere Pilastro, a Bologna, e la procura della Repubblica è più che mai motivata a far luce sulla vicenda, che ha destato molto clamore. Fakir è deceduto durante un intervento di contenimento da parte delle forze dell'ordine, che lo avevano messo a terra per bloccargli i polsi con delle fascette dopo avere spruzzato dello spray al peperoncino. È importante capire che cosa abbia provocato il malore risultato poi fatale. Ecco perché gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L’importanza del video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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