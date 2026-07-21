Il Canada entrerà nel Global Combat Air Programme come primo membro osservatore. La notizia è stata annunciata ufficialmente e conferma l’ingresso del paese nel progetto internazionale dedicato allo sviluppo di sistemi d’arma aerea. La decisione riguarda esclusivamente il ruolo di osservatore, senza coinvolgimento diretto nelle decisioni operative o di produzione del programma. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali future partecipazioni o accordi.

Il Canada entrerà a far parte del Global Combat Air Programme (Gcap) in qualità di Paese osservatore. L’annuncio è stato formalizzato da una dichiarazione congiunta, sottoscritta da Italia, Regno Unito, Giappone e Canada, che formalizza l’avvio di una nuova fase di collaborazione nell’ambito del programma internazionale per lo sviluppo del sistema aereo da combattimento di sesta generazione. Cosa succede adesso. Secondo quanto comunicato dai quattro governi, lo status di osservatore consentirà a Ottawa di prendere parte alle attività del programma con accesso diretto ai lavori relativi allo sviluppo delle capacità, alla cooperazione industriale e alla pianificazione di lungo termine, ma senza che ciò comporti, almeno in questa fase, impegni finanziari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sesta generazione, il Gcap incassa l’ingresso del Canada come primo membro osservatore

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