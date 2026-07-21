Se parti per l’estero controlla il documento | la carta d’identità cartacea non sarà più valida

Notizia in breve

Chi parte per l’estero deve verificare i documenti: la carta d’identità cartacea non sarà più valida per attraversare le frontiere. Anche se ancora valida, non sarà più accettata come documento di viaggio. È necessario avere un documento elettronico, come la carta d’identità digitale o il passaporto. La novità riguarda tutti i cittadini che intendono recarsi in paesi dell’Unione Europea e oltre. La misura è in vigore da qualche settimana.