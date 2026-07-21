Se parti per l’estero controlla il documento | la carta d’identità cartacea non sarà più valida
Chi parte per l’estero deve verificare i documenti: la carta d’identità cartacea non sarà più valida per attraversare le frontiere. Anche se ancora valida, non sarà più accettata come documento di viaggio. È necessario avere un documento elettronico, come la carta d’identità digitale o il passaporto. La novità riguarda tutti i cittadini che intendono recarsi in paesi dell’Unione Europea e oltre. La misura è in vigore da qualche settimana.
Se stai preparando un viaggio o una vacanza all’estero, ti conviene controllare con attenzione i documenti che porterai con te. La classica carta d’identità cartacea, anche quando riporta una scadenza ancora lontana nel tempo, non potrà più essere utilizzata per attraversare le frontiere. Si tratta di una novità importante soprattutto in questo periodo, specie se una semplice svista o una verifica fatta troppo tardi rischia di trasformarsi in un problema tra prenotazioni, partenze e controlli aeroportuali. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica Dal 3 agosto stop all’espatrio con la carta d’identità cartacea. 🔗 Leggi su Funweek.it
Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365
Notizie e thread social correlati
Carta d’identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per viaggiare all’esteroDal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per i viaggi all’estero, anche se ancora in corso di validità.
Temi più discussi: Se parti per l’estero controlla il documento: la carta d’identità cartacea non sarà più valida; Carta d'identità cartacea: Nuove disposizioni; Viaggi all’estero, il decalogo degli infettivologi per partire in sicurezza; La manager-insegnante che guida gli studenti all’estero prima dell’Erasmus: Percorso di crescita.
Parti per l'estero e dai per scontato che il telefono si comporti come a casa. Quasi sempre è così. Ma non dappertutto. Dentro l'Unione Europea il tuo piano va come in Italia: chiami e scrivi allo stesso modo. L'unica cosa da tenere d'occhio sono i giga, perché il facebook
La Procura di Torino ha disposto un sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie, Mariangela Sandrone, per garantire le spese di giustizia nel caso del suo processo per l'omicidio di due r x.com
Se parti per l’estero controlla il documento: la carta d’identità cartacea non sarà più validaLa carta d'identità cartacea non è più valida per l'espatrio. Se sei in partenza per le vacanze, controlla il tuo documento. funweek.it
Checklist per viaggiare sicuri all’estero: cosa fare primaTutto ciò che serve per partire all’estero in modo sicuro: documenti, visti, salute, assicurazioni, contatti consolari, monitoraggio rischi, copie digitali e piani d’emergenza. notizie.it