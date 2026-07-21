In 65 metri quadrati, un uomo di 42 anni ha allestito un dormitorio abusivo con nove posti letto, affittando il locale a stranieri. La polizia locale di Seregno ha scoperto la situazione e ha sanzionato il proprietario. L’immobile, non destinato a uso abitativo, ospitava persone senza autorizzazione. L’attività è stata interrotta e sono state avviate le procedure per la sanzione amministrativa.

In soli 65 metri quadri era riuscito a mettere nove posti letto e affittare il locale ad alcuni stranieri. Il proprietario, un seregnese di 42 anni, è stato sanzionato dalla polizia locale di Seregno. Approfondimenti in corso per verificare se sono state commesse altre irregolarità. Il dormitorio abusivo è stato individuato nel quartiere San Carlo. A portare gli agenti davanti a quell’immobile sono state alcune segnalazioni: i residenti notavano un viavai continuo di persone. Troppe. La situazione, naturalmente, aveva portato a ipotizzare un traffico di droga. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento si sono resi conto che le irregolarità erano di tutt’altro tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperto un dormitorio abusivo. Nove posti letto in 65 metri quadri

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Forced to marry an ex-con, I flash-married a CEO instead! Now he spoils me endlessly! drama

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