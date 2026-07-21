Domani si apre ufficialmente il mondiale di scherma a Hong Kong, anche se le medaglie verranno assegnate solo da sabato. La competizione vede in gara quattro continenti e l’Italia si presenta con la necessità di una prestazione perfetta, soprattutto nel fioretto maschile, dove si assegnano i primi titoli. La giornata di sabato sarà decisiva per le speranze azzurre, con le gare di spada femminile e fioretto maschile in programma.

Domani si alza il sipario sui Mondiali di scherma ad Hong Kong, ma solo da sabato cominceranno ad essere assegnate le prime medaglie. Quella sarà una giornata molto importante per la scherma azzurra, visto che i due titoli in palio saranno quello della spada femminile e soprattutto del fioretto maschile. Sicuramente c’è grande attesa in casa Italia, visto che le possibilità dei portacolori azzurri di salire sul podio sono significative. Già certi di un posto nel tabellone principale sono Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Martini, mentre Tommaso Marini dovrà affrontare la fase di qualificazione. Quest’ultimo è stato anche l’ultimo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, quattro continenti in lizza per l’oro mondiale nel fioretto maschile. Agli azzurri serve la giornata perfetta

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