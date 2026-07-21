Venerdì prende il via l’evento “Facciamo Macello” nell’area di via del Macello, a Perugia. L’iniziativa, promossa dall’Unione nazionale consumatori Umbria, mira a rivitalizzare il quartiere. La zona, nota per problemi di integrazione, degrado e insicurezza, ospiterà attività e iniziative per coinvolgere la comunità e promuovere un senso di presenza e partecipazione.

Venerdì scatta l’operazione “ Facciamo Macello “. E’ il motto scelto dall’ Unione nazionale consumatori Umbria per riaccendere la vita del quartiere, via del Macello appunto, sede dell’associazione, una delle zone più complesse di Perugia alle prese da tempo con problemi di integrazione, degrado, desertificazione commerciale e insicurezza. "L’obiettivo di questo progetto – spiega il presidente dell’Unc Umbria, Damiano Marinelli – è di riportare le persone in strada, creare relazioni, costruire fiducia. Nasce così “Facciamo Macello”, un evento che non è solo un appuntamento estivo, ma un vero atto di rigenerazione urbana e sociale. Fontivegge è un quartiere che da tempo vive una narrazione difficile: insicurezza, spazi abbandonati, criminalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta l’evento “Facciamo Macello“: "Un atto di rigenerazione sociale. Presidio positivo per dire ci siamo"

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