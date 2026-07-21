Sassuolo pronta la prima offerta all' Atalanta per Daniel Maldini
Il Sassuolo ha presentato una proposta di 10 milioni di euro all'Atalanta per Daniel Maldini. La squadra neroverde intende acquistare il trequartista a titolo definitivo. La trattativa è in corso e non sono stati comunicati dettagli su eventuali contropartite o clausole. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle parti coinvolte. Nessun ulteriore dettaglio sui tempi di conclusione dell'affare è stato reso noto.
Il Sassuolo fa sul serio per Daniel Maldini. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i neroverdi sono pronti a offrire 10 milioni di euro all'Atalanta per provare ad acquistare il trequartista a titolo definitivo. Sulle tracce dell'ex Milan ci sarebbe anche il Cagliari, ma gli emiliani hanno appena incassato circa 20 milioni dalla cessione di Muharemovic al Leeds e vogliono lanciare fin da subito l'assalto al classe 2001. L'Atalanta, però, dovrà prima chiudere per Alajbegovic. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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