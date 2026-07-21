Ieri pomeriggio, durante l’evento di presentazione della campagna abbonamenti, la società ha svelato la nuova maglia della squadra per la stagione 2026-2027. Contestualmente, è stato annunciato anche il programma della preparazione estiva. La maglia, mostrata attraverso i canali ufficiali, sarà indossata dalla prima squadra nelle gare della prossima stagione.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Nel pomeriggio di ieri, in occasione della presentazione ufficiale della campagna abbonamenti, la Sangiovannese ha tolto i veli alla nuova maglia da gioco che accompagnerà la prima squadra nel corso della stagione 20262027 (nella foto in alto, tratta dal profilo Facebook della società). Un momento particolarmente significativo per il club azzurro, che continua il proprio percorso di avvicinamento alle celebrazioni del Centenario, in programma nel 2027. La nuova divisa è stata realizzata da Kappa, modello Fosco, in tessuto interlock con manica corta e scollo a V. Il design mantiene fede alla tradizione, proponendo l'inconfondibile colore azzurro royal, simbolo dell'identità e della storia della società di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese, svelata la nuova maglia per la stagione del Centenario: definito anche il programma della preparazione estiva

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