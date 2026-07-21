Sanga, attuale presidente di Sacbo, ha dedicato gran parte della sua carriera alle istituzioni, passando dall’amministrazione locale al Parlamento. Ora si concentra su Orio, sostenendo che l’aeroporto ha trasformato la Bergamasca e continuerà a favorire lo sviluppo. In un’intervista, ha spiegato che appassionarsi alla politica significa servire la comunità. La sua esperienza si intreccia con il ruolo di guida di Sacbo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio.

L’INTERVISTA. L’esperienza nell’amministrazione locale, poi come parlamentare e oggi presidente di Sacbo, Sanga racconta la sua visione per il territorio: «L’aeroporto ha cambiato il volto della Bergamasca e continuerà a essere un motore di sviluppo». Dalla politica alle istituzioni aeroportuali, Giovanni Sanga continua a guardare al futuro della Bergamasca. Una lunga esperienza nell’amministrazione locale, gli incarichi poi a livello politico nazionale come segretario provinciale del Partito Popolare Italiano e della Margherita e alla Camera dei Deputati per più legislature, oggi è presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Milano - Bergamo, una delle infrastrutture più strategiche del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sanga, una vita per le istituzioni e ora per Orio: «Appassionarsi alla politica significa servire la propria comunità»

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