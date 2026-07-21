Quasi tre milioni di italiani continuano ad affrontare salari stagnanti e liste d’attesa molto lunghe per l’assistenza sanitaria. I dati ufficiali mostrano che i tempi di attesa non sono diminuiti, mentre i salari rimangono invariati da diverso tempo. Il governo ha spostato l’attenzione pubblica su questioni politiche e altri episodi, ma i numeri relativi alla sanità restano invariati e non indicano miglioramenti significativi.

Salari fermi e liste d’attesa ancora interminabili per quasi tre milioni di italiani. La propaganda di Giorgia Meloni si infrange ancora una volta contro i numeri, mentre il governo prova a spostare l’attenzione sulla legge elettorale, sul caso del gioielliere e sui fatti di Bologna. Ma i diversivi non bastano a nascondere il fallimento delle politiche economiche e sociali dell’esecutivo. A partire dai salari. Salari fermi e liste d’attesa infinite. In oltre trent’anni, le retribuzioni dei dipendenti privati in Italia sono rimaste stagnanti e sono diventate più diseguali. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in media del 6,6% in termini reali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salari e liste d’attesa in Sanità, i grandi flop che la propaganda delle destre non basta ad occultare

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È stato voto contro chi pensa che in un Paese con salari tra più bassi in , con crescita 0, con il costo dell’energia più alto in con tasse mai cosi alte e liste d’attesa infinite… …priorità sia la legge elettorale! Elly #Schlein impeccabile! x.com

Non ho mai preordinato precon prima d'ora, è più costoso? reddit

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