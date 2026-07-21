Sabaudia L’ultimo tango di José Cavalcanti arriva in piazza | trama cast e viabilità

Martedì 21 luglio alle 21:30, in piazza del Comune a Sabaudia, si terrà lo spettacolo “L’ultimo tango di José Cavalcanti”. Lo spettacolo, scritto da Gian Luca Campagna e diretto da Simona Serino, narra di un investigatore appassionato di cause perse, con una trama che combina il ritmo del tango e un viaggio tra Sudamerica e Mediterraneo. La manifestazione coinvolge anche questioni di viabilità nella zona, che potrebbero subire modifiche durante l’evento.

Sabaudia, 21 luglio 2026 – Un investigatore innamorato delle cause perse, il ritmo del tango e un viaggio tra Sudamerica e Mediterraneo. Martedì 21 luglio, alle 21:30, piazza del Comune a Sabaudia ospiterà “L’ultimo tango di José Cavalcanti”, lo spettacolo scritto da Gian Luca Campagna con la regia di Simona Serino. La rappresentazione raccoglie e intreccia episodi tratti dai quattro romanzi dedicati a José Cavalcanti, personaggio seriale nato dalla penna di Campagna. Dittature militari, fútbol, amori, amicizie e figure fuori dagli schemi compongono una narrazione sospesa tra verismo e realismo magico, con atmosfere che richiamano il cinema di Federico Fellini e Mario Monicelli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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In Piazza del Comune a Sabaudia ‘L’ultimo tango di José Cavalcanti’ x.com

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