Romagnoli abbandonato dall'Al-Sadd | il club del Qatar è sparito prima delle visite mediche

Il club qatariota non ha più preso parte alle visite mediche e la trattativa per il trasferimento di un difensore dalla Lazio si è interrotta. Il giocatore non ha ancora completato il passaggio e rischia di rimanere con la squadra attuale. La trattativa si è fermata prima di perfezionare il trasferimento.

Alessio Romagnoli non si è potuto ancora trasferire dalla Lazio all'Al-Sadd: trattativa ferma. Il club del Qatar è sparito e il difensore rischia di restare in biancoceleste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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