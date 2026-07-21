Ritiro Napoli l’esubero sta stupendo Allegri | permanenza a sorpresa?

Da spazionapoli.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jesper Lindstrom si è distinto durante il ritiro del Napoli a Dimaro, attirando l’attenzione per le sue prestazioni. Le sue accelerazioni e i dribbling durante gli allenamenti estivi hanno ricevuto numerosi applausi dai presenti. Nel frattempo, si discute sulla possibile permanenza dell’esubero, con alcune fonti che indicano una sorpresa in merito alle decisioni sul suo futuro nel club. La situazione resta in evoluzione mentre il ritiro prosegue.

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Jesper Lindstrom emerge come rivelazione del ritiro del Napoli a Dimaro, conquistando il pubblico trentino con accelerazioni e dribbling che strappano applausi continuativi durante gli allenamenti estivi. Riflessioni in corso sul suo futuro secondo Il Mattino. Lindstrom a Dimaro: le giocate che convincono Allegri. L’esterno offensivo danese non si limita a eseguire le indicazioni tattiche. Ogni tocco di palla, ogni accelerazione, ogni tentativo di dribbling viene accolto con ovazioni dal pubblico sempre più numeroso. Lindstrom cerca costantemente il colpo a effetto, il passaggio geniale, l’azione che rompe gli schemi. Un’attitudine che contrasta nettamente con il calcio calcolato e prevedibile: i tifosi rispondono con entusiasmo a questa ricerca continua di qualità e personalità in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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