Ritiro Napoli l’esubero sta stupendo Allegri | permanenza a sorpresa?

Notizia in breve

Jesper Lindstrom si è distinto durante il ritiro del Napoli a Dimaro, attirando l’attenzione per le sue prestazioni. Le sue accelerazioni e i dribbling durante gli allenamenti estivi hanno ricevuto numerosi applausi dai presenti. Nel frattempo, si discute sulla possibile permanenza dell’esubero, con alcune fonti che indicano una sorpresa in merito alle decisioni sul suo futuro nel club. La situazione resta in evoluzione mentre il ritiro prosegue.