Una pietra ha sfondato una finestra al primo piano di un edificio, rischiando di colpire una donna e un bambino di sei anni. La scena si è verificata in piazza Mastai, dove due persone senza fissa dimora hanno iniziato una rissa tra loro, causando danni a diversi veicoli e creando scompiglio tra i passanti. Un uomo di nazionalità polacca è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Finestrini delle auto sfondate e una pietra che sfonda una finestra al primo piano, dietro alla quale ci sono una mamma con il figlio di 6 anni. Caos a Trastevere per una lite scoppiata tra una coppia di senza tetto, entrambi stranieri, che hanno creato il panico in piazza Mastai. Sono circa le 17 quando i due, volti conosciuti come i tanti che affollano la piazza davanti alla agenzia dei monopoli e alla guardia di finanza, iniziano a litigare e a urlare. E’ la donna la prima a staccare da terra pezzi di lastricato e a lanciarli contro l’uomo in fug a, incurante della gente in strada. Nella furia, una pietra finisce contro la finestra di un appartamento al piano terra dove si trova un bambino con la sua mamma: la donna fa appena in tempo a chiudere la finestra prima che il vetro finisca in frantumi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rissa tra stranieri a Trastevere, pietra sfonda la finestra e sfiora una donna e un bambino. Fermato un polacco

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