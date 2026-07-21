Risacher scaricato dagli Hawks | è già successo a tanti n1 del draft

Zaccharie Risacher, scelto come prima assoluta nel Draft 2024, è stato subito rilasciato dagli Hawks. La decisione è stata comunicata pochi giorni dopo la firma del contratto. Risacher, 21 anni, è già stato tagliato, come è successo a molti primi pick in passato. La squadra non ha annunciato motivazioni ufficiali, ma la decisione si è concretizzata in breve tempo dalla firma.

Usa e getta. Il mondo Nba non è solo quello dorato dei contratti milionari, della fama, gloria sportiva e vetrina social. Ce lo ricorda la vicenda di Zaccharie Risacher, 21 anni, scelta numero 1 del Draft 2024 di Atlanta, eppure già scaricato dagli Hawks. Ha deluso sul parquet e in Georgia hanno perso presto la pazienza. Non funzioni? Via. L’Nba non aspetta chi non si dimostra all’altezza delle aspettative, verosimili o sballate che fossero. Si vuole tutto e subito. Show business. Le ragioni di convenienza, di campo e d’immagine, una volta vengono buone per far decollare un talento, un’altra per legittimare chi lo butta giù dal piedistallo dove l’aveva issato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Risacher scaricato dagli Hawks: è già successo a tanti n.1 del draft...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Attacco a Meloni arma di distrazione dall'Iran e dai danni all'economia». Donald scaricato dagli americani?Un attacco contro la premier è stato lanciato sui social, con accuse di distrarre dall’Iran e dai danni all’economia.

Da Dybantsa a Ejiofor, i 14 migliori prospetti del Draft 2026Tra le proiezioni del Draft 2026, 14 giovani talenti statunitensi sono considerati i principali candidati alla prima chiamata.