Il nuovo governo britannico ha annunciato un taglio dell’IVA sulla bolletta energetica. La manovra è la prima iniziativa del primo ministro laburista nominato ieri. La squadra di governo presenta un record: più donne che uomini, una novità storica nel Regno Unito.

Londra, 21 luglio 2026 – Il nuovo premier laburista Andy Burnham – nominato ieri da Re Carlo III – ha nominato la nuova squadra di governo: per la prima volta nella storia britannica, ci sono più donne che uomini. E subito ha messo i suoi ministri al lavoro, rispettando il tradizionale consiglio dei ministri del martedì, con un ordine del giorno che appare come un ‘manifesto’ del cambiamento. Varate a tempo record le prime misure sociali annunciate venerdì dal palco del congresso del partito, a partire dal taglio dell'Iva sulle bollette elettriche. Una scelta che traccia – anche a livello di comunicazione – una scelta per precisa: il ‘Re del Nord’ taglia i ponti con l’era Starmer e punta al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regno Unito, Burnham e la sua nuova squadra di governo. Al via la prima manovra: taglio dell’Iva in bolletta

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Andy Burnham Takes Over as UK Prime Minister, Keir Starmer Bids Emotional Farewel | UK News | N18G

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